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Разработкой проекта строительства нового дома-интерната в поселке Матросы в Карелии займется компания из Пензы

Новости. Экономика
11:18, 15 Декабря 2021
фото: © Gubdaily.ru

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Социальное учреждение для граждан, имеющих психические расстройства, рассчитано на 250 пациентов.

Разработкой проектной документации на строительство в карельском поселке Матросы нового дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, займется ООО «Центрградпроект». Компания из Пензы признана победителем открытого аукциона, организованного республиканским управлением капитального строительства. На участие в торгах было подано две заявки, и в итоге стоимость контракта снизилась с 25,7 миллиона до 22 миллионов рублей. Ранее ООО «Центрградпроект» выиграло конкурс на проектирование работ по реконструкции стадиона «Спартак» в Петрозаводске».

Напомним, проектная документация на строительство дома-интерната в Матросах должна быть сдана заказчику осенью следующего года. Социальное учреждение будет рассчитано на 250 мест, в том числе для 50 лежачих пациентов и 15 инвалидов-колясочников.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Майкл
2021-12-15 12:49:35
откатили больше
АК
2021-12-15 11:43:44
Интересно, они хоть на место то выезжают??? Или как с капремонтами, фиг пойми какие фирмы из Мурманска и других городов рисуют проекты чисто по плану здания, без выездов, обследований и прочего необходимого. "Рисуют", к примеру, контур молниезащиты, а то, что вокруг всего здания асфальт лежит, и его нужно вскрывать и восстанавливать, даже не знают.
Offff
2021-12-15 11:28:24
откатили больше всех ?
Изя
2021-12-15 11:42:17
Offff, думаете ворье одно ???)))
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