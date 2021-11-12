Разработкой проекта строительства нового дома-интерната в поселке Матросы в Карелии займется компания из Пензы

Социальное учреждение для граждан, имеющих психические расстройства, рассчитано на 250 пациентов.

Разработкой проектной документации на строительство в карельском поселке Матросы нового дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства, займется ООО «Центрградпроект». Компания из Пензы признана победителем открытого аукциона, организованного республиканским управлением капитального строительства. На участие в торгах было подано две заявки, и в итоге стоимость контракта снизилась с 25,7 миллиона до 22 миллионов рублей. Ранее ООО «Центрградпроект» выиграло конкурс на проектирование работ по реконструкции стадиона «Спартак» в Петрозаводске».

Напомним, проектная документация на строительство дома-интерната в Матросах должна быть сдана заказчику осенью следующего года. Социальное учреждение будет рассчитано на 250 мест, в том числе для 50 лежачих пациентов и 15 инвалидов-колясочников.