В Карелии построят новый дом-интернат для граждан с психическими расстройствами

Начальная стоимость контракта на разработку проектной документации объекта составляет 25,7 миллиона рублей.

В поселке Матросы Пряжинского района планируется строительство нового дома-интерната для граждан, имеющих психические расстройства. Социальное учреждение будет рассчитано на 250 мест, в том числе для 50 лежачих пациентов и 15 инвалидов-колясочников.

В настоящее время Управление капитального строительства Карелии объявило конкурс на разработку проектной документации объекта. Сдать ее намечено к октябрю следующего года, а начальная стоимость контракта составляет 25,7 миллиона рублей. Средства на эти цели заложены в региональной адресной инвестиционной программе.