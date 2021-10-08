Реклама

Вандалы разрисовали троллейбус в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
07:15, 08 Октября 2021
фото: © читатель "Столицы на Онего"

Новости партнеров

Неизвестные ночью разрисовали троллейбус, стоявший в депо Петрозаводска, теперь он не сможет выйти на линию.

Постоянный читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото троллейбуса, который раскрасили неизвестные.

Со слов очевидца, троллейбус находился в депо, когда в ночь с 6 на 7 октября его испортили вандалы. Охрана, по всей видимости, не заметила «художников», хотя, очевидно, что им понадобилось достаточно много времени, чтобы оставить свои рисунки на транспорте.

Вандалы и раньше делали набеги на депо, оставляя на троллейбусах следы краски.

 Пока троллейбус не отмоют, он не сможет выйти на линию.    

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
NEZITIC
2021-10-08 09:26:05
это навальнята, они всегда все изгадят. Найти по камерами и переломать руки и ноги, может Слабунова по этому поводу хотя бы озабоченность выразит?
David.
2021-10-08 08:22:38
Не разрисовали, а покрасили. Хоть кто-то занялся внешним видом! Фару оттереть и выпустить на линию.
Os
2021-10-08 08:00:07
Так этого они и добиваются - чтобы их художества на всю Карелию показали.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
04.10.2021, 15:33
Труп контрактника обнаружен в гарнизоне Карелии: предположительно, боец покончил с собой
04.10.2021, 06:40
Заслуженный учитель Карелии умерла в больнице после того, как прождала «скорую помощь» восемь часов
03.10.2021, 12:44
Сельскохозяйственная ярмарка в Петрозаводске: продуктов мало, цены высокие, продавцы без масок (ФОТОРЕПОРТАЖ)
04.10.2021, 14:29
После открытия перекрестка-«осьминожки» в центре Петрозаводска одна из улиц станет тупиковой
06.10.2021, 13:26
Синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Карелии
05.10.2021, 20:52
Автомобиль насмерть сбил пешехода в Петрозаводске (ВИДЕО)

Аналитика

07.10.2021 16:18
Обществоведение
Время тратить
Какой банковский продукт выбрать и как сэкономить на кредите: своими советами для заемщиков делится управляющий операционным офисом «Петрозаводский» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Николай Макаров.
Аппаратные игры
07.10.2021 15:01
Избавиться от варикоза без боли и следа
06.10.2021 17:21
Мусорный тупик
06.10.2021 16:06
Всегда на высоте
06.10.2021 15:47
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»