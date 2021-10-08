Вандалы разрисовали троллейбус в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Неизвестные ночью разрисовали троллейбус, стоявший в депо Петрозаводска, теперь он не сможет выйти на линию.

Постоянный читатель «Столицы на Онего» прислал в редакцию фото троллейбуса, который раскрасили неизвестные.

Со слов очевидца, троллейбус находился в депо, когда в ночь с 6 на 7 октября его испортили вандалы. Охрана, по всей видимости, не заметила «художников», хотя, очевидно, что им понадобилось достаточно много времени, чтобы оставить свои рисунки на транспорте.

Вандалы и раньше делали набеги на депо, оставляя на троллейбусах следы краски.

Пока троллейбус не отмоют, он не сможет выйти на линию.