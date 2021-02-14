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Развлекательный центр "Горка" и ведущий Алексей Лукиянчук приглашают на "ФевроМарт"!

Новости. Экономика
12:00, 15 Февраля 2021
фото: © РЦ "Горка"
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С 23 февраля по 8 марта РЦ "Горка" проводит развлекательную программу на свежем воздухе "ФевроМарт" для организованных групп - эпидемиологические требования соблюдаются.

Алексей Лукиянчук - программа "ФевроМарта":
- Поздравление с 23 Февраля и 8 Марта
- Танцевальные батлы
- Аттракционы с элементами тимбилдинга
- Шерстяное шоу
- Горячий чай и блины (в теплом и уютном кафе "Горка")

Начало программ: 11:00,12:30,14:00, 15:30, 17:00.

Стоимость: 650 рублей с участника (группа от 20 человек).

Справки и бронирование по телефону 8 (911) 401-24-55.

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