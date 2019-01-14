Разыскивается петрозаводчанин, пропавший после боя курантов

Житель Петрозаводска 1 января ушел из дома и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудники полиции по Петрозаводску разыскивают пропавшего без вести Сергея С. 1954 года рождения.

1 января он ушёл из дома, расположенного на улице Анохина, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 65 лет, худощавого телосложения, рост около 180-185 сантиметров, волосы седые, с левой стороны над губой родинка.

Был одет: в темно-серую куртку.

Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефону в Петрозаводске: +7-999-979-08-58 или 02 (с мобильного 102).