Разыскивается петрозаводчанин, пропавший после боя курантов

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Житель Петрозаводска 1 января ушел из дома и не вернулся, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции по Петрозаводску разыскивают пропавшего без вести Сергея С. 1954 года рождения.
1 января он ушёл из дома, расположенного на улице Анохина, и до настоящего момента его местонахождение неизвестно.
Приметы: на вид 65 лет, худощавого телосложения, рост около 180-185 сантиметров, волосы седые, с левой стороны над губой родинка.
Был одет: в темно-серую куртку.
Полиция просит всех, кто располагает сведениями о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефону в Петрозаводске: +7-999-979-08-58 или 02 (с мобильного 102).
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