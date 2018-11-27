Реальные проекты исключены из федеральной программы развития Карелии

Из Федеральной целевой программы развития Карелии исключили реальные проекты, но оставили фантастические.

На официальном интернете-портале правовой информации России опубликовано постановление российского правительства №1346 от 10 ноября 2018 года, которым утверждены изменения в Федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года".

К данному документу можно было бы отнестись с известной долей критики и скептицизма, так как постановление утверждено и подписано председателем правительства России Дмитрием Медведевым 10 ноября, а федеральный бюджет в окончательном чтении принят Госдумой 21 ноября, и им не предусмотрено выделение прямых субсидий на реализацию мероприятий карельской ФЦП. Однако изменённая целевая программа сама по себе представляет предельно важный источник, по содержанию которого можно судить о реальных приоритетах развития республики, определённых нынешним составом регионального правительства.

Прежде всего, обращает на себя внимание, что из перечня мероприятий ФЦП полностью исключены два наиважнейших проекта:

- Реконструкция улицы Куйбышева от проспекта Ленина до набережной Варкауса в Петрозаводске;

- Строительство объектов инфраструктуры газоснабжения, увеличение мощности газовой инфраструктуры до 100 км распределительной уличной сети.

При этом в ФЦП сохранились два проекта, которые по праву можно отнести к разряду "космических":

- Строительство международного автомобильного пункта пропуска "Сювяоро" и таможенно-логистического терминала (Лахденпохский район), проектная пропускная способность – 5500 единиц транспортных средств в сутки;

- Строительство торгового морского порта "Кемь", грузооборот – 10 миллионов тонн в год.

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