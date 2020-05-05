Реаниматолог центра по лечению коронавируса в Карелии посоветовал жить сегодняшним днем

Заведующий реанимацией монопрофильного центра по лечению коронавирусной инфекции в Карелии Алексей Жидков дал интервью нашему изданию и рассказал о ситуации с коронавирусом в республике.

Алексей Жидков работает реаниматологом уже тридцать лет, и примерно четверть века – в инфекционной реаниматологии.

Он отметил, что ничего похожего на то, что сейчас происходит в мире в связи с коронавирусом, не наблюдал.

"Ситуация в Карелии относительно благополучная, и это заслуга всех жителей республики, которые, как я считаю, достойно переживают эти сложные для всех нас времена. Мы – молодцы! Наши власти – Минздрав, правительство, глава республики, наши медики, наши жители – все молодцы! Потому что мы сейчас действуем, как одна команда. И пока мы в одной команде, у нас получается выстоять.

А те, кто не понимают, ну, пусть это останется на их совести… И если они не верят в то, что происходит, то это уже их проблемы. Их не переубедить. Да и смысла в этом не вижу.

Есть такой анекдот, который заканчивается словами: "Ну, да! Ну, ужас! Но не "ужас-ужас-ужас". Вот примерно так я бы охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию.

Да, не все обычно. Да, страшно. Но бегать и кричать "Все пропало!", нет никаких причин!

Сегодня в Карелии делается все, чтобы с этой ситуацией справиться. Просто надо трезво, грамотно, спокойно и поэтапно делать свою работу.

Я бы посоветовал, в хорошем смысле, жить сегодняшним днем. И поступать, как должно", – рассказал Алексей Жидков.

Подробнее о работе в центре читайте в материале "Когда Красная Шапочка выйдет из леса, тогда и расскажет про Волка".