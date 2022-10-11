Ребенка сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске (ВИДЕО)

На Ключевой школьник выбежал на дорогу и попал под машину.

В объектив камеры наружного наблюдения компании «Ситилинк» попал момент наезда на ребенка.

ДТП произошло в минувший четверг, 10 ноября, в 18.00 на улице Антонова на нерегулируемом пешеходном переходе.

На видео запечатлено, как водитель пропустил на переходе пешеходов и начал движение, но неожиданно на дорогу выбежал школьник. Не успевший набрать скорость автомобиль совершил наезд на ребенка.

От удара школьник упал, а после вскочил и убежал с места происшествия.

Видео опубликовано в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».