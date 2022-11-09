Ребенка спасли во время крупного пожара в девятиэтажке в Карелии

В среду, 9 ноября, в Кондопоге загорелась квартира в многоэтажном доме, сообщили в МЧС Карелии.

В среду, 9 ноября, в 07.24 в девятиэтажном доме на улице Советов в Кондопоге загорелась одна из квартир.



На место происшествия прибыли девять сотрудников МЧС Карелии. С места пожара они вывели одного человека, который получил травмы.



Кроме того, из горящей многоэтажки эвакуировали пять человек, в том числе, одного ребенка. Огонь уничтожил имущество на площади 10 квадратных метров.



Причины возгорания устанавливают специалисты, рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МЧС Карелии.