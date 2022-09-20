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В Карелии ребенок, покусанный дикой собакой, получит 10 тысяч рублей

Новости. Общество
12:39, 30 Сентября 2022
фото: © pressaufa.ru

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Денежную компенсацию морального вреда выплатят в пользу ребенка из Кеми, пострадавшего от нападения бесхозной собаки, сообщили в пресс-службе Кемского районного суда.

Прокуратура обратилась в Кемский районный суд с иском о том, что ребенку из Кеми, пострадавшему от безнадзорной собаки, положена компенсация морального вреда.

Собака напала на ребенка 19 декабря 2021 года: кусала за верхнюю одежду, оторвала капюшон куртки, укусила за рукав. На левой руке остались кровоподтеки. Из-за травм ребенку пришлось несколько дней принимать обезболивающие лекарства. Крупная собака без ошейника, намордника, поводка без сопровождения хозяина сильно напугала несовершеннолетнего.

Все обстоятельство учли при определении суммы компенсации.

Так, суд обязал администрацию Кемского района, ответственную за контроль бездомных и диких животных, выплатить пострадавшему компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей.

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