Ребенок попал под колеса автомобиля на юге Карелии

Восьмилетний мальчик выскочил на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства в Суоярви, сообщили в Госавтоинспекции Карелии.

ДТП произошло вчера в 15:25 в районе дома № 37 по улице Ленина. 45-летний водитель автомобиля "ВАЗ" сбил 8-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства.

В результате ДТП ребенок получил травмы и был госпитализирован, рассказали в Госавтоинспекции Карелии.