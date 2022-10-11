Ребенок-пассажир погиб в ДТП на территории Карелии

В Госавтоинспекции республики рассказали об авариях, в которых пострадали несовершеннолетние пассажиры.

В ГИБДД Карелии привели статистику дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети — пассажиры авто.

Всего с начала года произошло 35 ДТП с участием несовершеннолетних, находившихся в автомобилях. В них 55 детей пострадали, а один ребенок погиб.

Недавно на трассе в Кондопожском районе автоинспекторы остановили водителя, нарушившего ПДД. В иномарке под управлением петрозаводчанина 7-летний ребенок не был пристегнут ремнем безопасности.

Водителю-нарушителю предстоит оплатить штраф — 3 тысячи рублей.