Ребенок попал под машину в Петрозаводске

На проспекте Ленина водитель иномарки сбил 9-летнюю девочку, сообщили в ГИБДД Карелии.

Во вторник, 3 ноября, в 13.53 водитель автомобиля Hyundai Solaris при повороте налево с проспекта Ленина на улицу Герцена совершил наезд на пешехода - 9-летнюю девочку, выбежавшую на проезжую часть из-за остановившегося транспортного средства.

В результате ДТП девочка получила травмы, пострадавшей оказана медицинская помощь.

Госавтоинспекция Карелии призывает водителей соблюдать предельную осторожность на улицах городов и поселков в дни школьных каникул. Помните, что действия детей вблизи проезжей части могут быть непредсказуемы, а внимание рассеянным.

Родителям школьников необходимо напоминать своим детям о правилах безопасного поведения на дороге, контролировать их безопасные маршруты. И оснастите одежду детей световозвращательными элементами, чтобы в темное время суток водители автотранспорта их могли увидеть издалека.