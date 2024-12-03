Ребенок пострадал в аварии на перекрестке в Петрозаводске

На Зареке два автомобиля не поделили нерегулируемый перекресток.
По информации ГАИ Карелии, авария с участием двух автомобилей произошла 3 декабря в 22.25 на перекрестке улиц Ригачина и Радищева
По предварительной информации, 42 - летний водитель автомобиля Nissan Note при проезде нерегулируемого перекрестка по второстепенной дороге не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Lifan, который двигался по главной дороге.
В результате травмы получили 30–летняя водитель Lifan и ее 11-летний пассажир.
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