Ребенок в Карелии госпитализирован с сильными ожогами

В Медвежьегорском районе 11-летний мальчик обгорел на берегу Онежского озера.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в оперативных службах, 21 июня в поселке Повенец Медвежьегорского района 11-летний мальчик получил ожоги пламенем на берегу озера.

Пострадавший ребенок был доставлен в Медвежьегорскую ЦРБ. Медики диагностировали ожоги пламенем 2-3 степени на лице, груди и ноге, на площади 35% тела.

На сегодняшний день ребенок переведен в Детскую республиканскую больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.