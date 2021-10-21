Реклама

Ребенок в Петрозаводске велосипедом поцарапал автомобиль и отдал все свои накопленные деньги на ремонт

Новости. Общество
06:40, 21 Октября 2021
фото: © ГИБДД Петрозаводска

Новости партнеров

В Петрозаводске 8-летний мальчик случайно поцарапал велосипедом автомобиль и в качестве извинения оставил под дворником трогательную записку с извинениями и две тысячи рублей – все свои сбережения.

Об этой истории «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев. Он проверял законность действий полиции, отказавшей в возбуждении уголовного дела по факту повреждения новенькой Тойоты жительницы карельской столицы.

«Недавно в городскую полицию обратилась петрозаводчанка, обнаружившая на дверце и крыле только что приобретенной ею в кредит новой иномарки небольшие царапины, - сообщил Олег Беляев. – Справка из полиции ей была необходима, чтобы получить деньги для устранения повреждений автомобиля, застрахованного по КАСКО».

Как рассказал старший помощник прокурора, с помощью видеокамеры, запечатлевшей момент повреждения автомобиля, выяснилось, что в него на небольшом велосипеде «Орленок» въехал мальчик, примерно 8-9 лет. Ранним утром следующего дня хозяйка Тойоты обнаружила под ее «дворником» конверт с двумя тысячами рублей и написанной детским почерком трогательной запиской. Ее текст нам дословно прочитал Олег Беляев.

«Простите, меня, пожалуйста, - написал мальчик. – Я повредил вашу машину. У меня плохие тормоза на лисопеде (орфография сохранена – прим. ред.). Я не смог отвернуть от машины. Я очень переживаю, и решил отдать вам денешку. Это все, что у меня было. Надеюсь, вам хватит на ремонт. Простите меня еще раз, пожалуйста».

По словам Олега Беляева, хозяйка Toyota «очень умилилась» поступку ребенка, особенно его трогательной записке и попросила полицию не искать его, как выразилась женщина, «такого хорошего совестливого мальчика».

«В подобных случаях для возбуждения уголовного дела необходим умысел на совершение противоправных действий и значительный ущерб для собственника, - пояснил Олег Беляев. – Поэтому после проверки данного материала мы согласились с отказавшей в возбуждении уголовного дела полицией. В этой истории мальчик действительно поступил достойно».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саныч
2021-10-21 06:45:56
Эх..
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.10.2021, 16:11
Реаниматолог в Карелии о больных коронавирусом: С ИВЛ снимаем единицы
18.10.2021, 16:07
Шесть привитых от коронавируса пациентов скончались с начала сентября в Карелии
17.10.2021, 18:06
Появилось видео аварии на мосту в Петрозаводске, где Infiniti превратился в автохлам
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии
14.10.2021, 16:10
Несколько квартир в многоэтажке Петрозаводска охватил огонь (ФОТО)
17.10.2021, 10:52
Infiniti превратился в автохлам после ДТП на Советском мосту в Петрозаводске (ФОТО)

Аналитика

20.10.2021 13:41
Капитал
Клиники на Чайкиной: выявить коронавирус за 15 минут
Коронавирус бьёт новые антирекорды по заболеваемости и летальным исходам — выявить болезнь на ранней стадии и предотвратить осложнения помогают анализы на наличие COVID-19.
«Окей, получите льготу»
20.10.2021 12:06
Микрозаймы стали более доступными для предпринимателей и самозанятых в Карелии
18.10.2021 14:42
Здравляндия: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
18.10.2021 14:10
«Это вопрос выживания» 7
18.10.2021 13:10
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»