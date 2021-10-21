Ребенок в Петрозаводске велосипедом поцарапал автомобиль и отдал все свои накопленные деньги на ремонт

В Петрозаводске 8-летний мальчик случайно поцарапал велосипедом автомобиль и в качестве извинения оставил под дворником трогательную записку с извинениями и две тысячи рублей – все свои сбережения.

Об этой истории «Столице на Онего» рассказал старший помощник прокурора Петрозаводска Олег Беляев. Он проверял законность действий полиции, отказавшей в возбуждении уголовного дела по факту повреждения новенькой Тойоты жительницы карельской столицы.

«Недавно в городскую полицию обратилась петрозаводчанка, обнаружившая на дверце и крыле только что приобретенной ею в кредит новой иномарки небольшие царапины, - сообщил Олег Беляев. – Справка из полиции ей была необходима, чтобы получить деньги для устранения повреждений автомобиля, застрахованного по КАСКО».

Как рассказал старший помощник прокурора, с помощью видеокамеры, запечатлевшей момент повреждения автомобиля, выяснилось, что в него на небольшом велосипеде «Орленок» въехал мальчик, примерно 8-9 лет. Ранним утром следующего дня хозяйка Тойоты обнаружила под ее «дворником» конверт с двумя тысячами рублей и написанной детским почерком трогательной запиской. Ее текст нам дословно прочитал Олег Беляев.

«Простите, меня, пожалуйста, - написал мальчик. – Я повредил вашу машину. У меня плохие тормоза на лисопеде (орфография сохранена – прим. ред.). Я не смог отвернуть от машины. Я очень переживаю, и решил отдать вам денешку. Это все, что у меня было. Надеюсь, вам хватит на ремонт. Простите меня еще раз, пожалуйста».

По словам Олега Беляева, хозяйка Toyota «очень умилилась» поступку ребенка, особенно его трогательной записке и попросила полицию не искать его, как выразилась женщина, «такого хорошего совестливого мальчика».

«В подобных случаях для возбуждения уголовного дела необходим умысел на совершение противоправных действий и значительный ущерб для собственника, - пояснил Олег Беляев. – Поэтому после проверки данного материала мы согласились с отказавшей в возбуждении уголовного дела полицией. В этой истории мальчик действительно поступил достойно».