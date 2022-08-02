Ребенок застрял в игровом автомате в Петрозаводске

В Петрозаводске игровой автомат зажал руку ребенка, сообщили в МЧС Карелии.

В понедельник, 8 августа, в 9.15 на телефон дежурной службы МЧС поступило сообщение, что на улице «Правды», в торговом центре ребенок застрял в игровом автомате — требуется помощь спасателей.

Прибывшие на место сотрудники МЧС, выяснили, что рука ребенка застряла в лотке игрового автомата, куда падают призы, подцепленные краном.

Спасатели с помощью специнструментов освободили руку ребенка. Дальнейшая медицинская помощь «пленнику игрового автомата» не потребовалась.