Ребенок застрял в игровом автомате в Петрозаводске

В Петрозаводске игровой автомат зажал руку ребенка, сообщили в МЧС Карелии.
В понедельник, 8 августа, в 9.15 на телефон дежурной службы МЧС поступило сообщение, что на улице «Правды», в торговом центре ребенок застрял в игровом автомате — требуется помощь спасателей.
Прибывшие на место сотрудники МЧС, выяснили, что рука ребенка застряла в лотке игрового автомата, куда падают призы, подцепленные краном.
Спасатели с помощью специнструментов освободили руку ребенка. Дальнейшая медицинская помощь «пленнику игрового автомата» не потребовалась.
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