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Редчайшее животное пришло из леса к людям и поселилось во дворе дома

Новости. Общество
19:10, 21 Мая 2021
фото: © Richard Koralek

Житель американского города Белфаст в штате Мэн нашел во дворе дома загадочное существо, которое оказалось редчайшим лесным сурком-альбиносом.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Bangor Daily News.

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С середины зимы Ричард Коралек (Richard Koralek) периодически видел перед своим домом небольшое существо. Мужчина не мог понять, что это за животное, и назвал его Пушистиком.

Он предположил, что зверек живет в каменной стене соседского дома или в полом стволе дерева. Весной зверь питался травой и одуванчиками на лужайке перед домом американца.

После публикации фотографий животного несколько человек предположили, что это горностай, другие склонились к тому, что сурок-альбинос. В числе прочих догадок был сбежавший от хозяев домашний хорек, серая белка-альбинос и северный болотный лемминг.

Биолог Шевенелл Уэбб (Shevenell Webb) из департамента рыболовства и природных ресурсов штата предположила, что это лесной сурок-альбинос. «В Мэне встречали дикобразов и енотов-альбиносов, но я не помню, чтобы нам сообщали о сурках-альбиносах. Это редкое явление, но таких сурков видели в других штатах», — пояснила она.

Альбинизм — редкая мутация, при которой у животных полностью или почти полностью отсутствует пигмент меланин. Проявляется отсутствием типичной для вида окраски кожи, волос, шерсти, а также радужной и пигментной оболочек глаз.

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