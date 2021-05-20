Редчайшее животное пришло из леса к людям и поселилось во дворе дома

Житель американского города Белфаст в штате Мэн нашел во дворе дома загадочное существо, которое оказалось редчайшим лесным сурком-альбиносом.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание Bangor Daily News.

С середины зимы Ричард Коралек (Richard Koralek) периодически видел перед своим домом небольшое существо. Мужчина не мог понять, что это за животное, и назвал его Пушистиком.

Он предположил, что зверек живет в каменной стене соседского дома или в полом стволе дерева. Весной зверь питался травой и одуванчиками на лужайке перед домом американца.

После публикации фотографий животного несколько человек предположили, что это горностай, другие склонились к тому, что сурок-альбинос. В числе прочих догадок был сбежавший от хозяев домашний хорек, серая белка-альбинос и северный болотный лемминг.

Биолог Шевенелл Уэбб (Shevenell Webb) из департамента рыболовства и природных ресурсов штата предположила, что это лесной сурок-альбинос. «В Мэне встречали дикобразов и енотов-альбиносов, но я не помню, чтобы нам сообщали о сурках-альбиносах. Это редкое явление, но таких сурков видели в других штатах», — пояснила она.

Альбинизм — редкая мутация, при которой у животных полностью или почти полностью отсутствует пигмент меланин. Проявляется отсутствием типичной для вида окраски кожи, волос, шерсти, а также радужной и пигментной оболочек глаз.