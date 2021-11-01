Региональный министр культуры поразил народ своими татуировками (ФОТО)

Татуировки нижегородского министра культуры Олега Берковича вызвали споры в Сети.

В Сети разгорелся спор из-за татуировок министра культуры Нижегородской области Олега Берковича. Об этом сообщает РИА Новости.

Беркович опубликовал на своей странице в Instagram фото с вакцинации, на котором видны его тату на руках. В комментариях к посту оказались как те, кто его раскритиковал за такой внешний вид, так и те, кто поддержал.

«За какие заслуги интересно таких татуированных берут в министры? Ни стыда ни совести», — написала одна из пользовательниц.

«Вы точно министр культуры?» — поинтересовался другой комментатор.

«Вот эта да! И это министр культуры нашей области. <…> Хотя бы не афишировал! Куда смотрит губернатор?» — добавила подписчица Берковича.

В то же время многие подписчики восхитились татуировками министра.

«Отличные наколки! Серьезно, с интересом рассмотрел», — отметил один из пользователей.

«Неожиданно приятно видеть такие тату у Вас», — написала другой комментатор.

Также пользователи оставили такие подписи, как «Тату зачет», «Просто космос» и «Крутые татуировки».

Также поддержавшие Берковича подписчики заметили, что возмущение татуировками министра высказывают в основном люди старшего поколения.