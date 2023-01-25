Региональный отборочный тур всероссийского конкурса творческой молодежи стартовал в Карелии

Началась регистрация на отборочный тур XXII молодежных Дельфийских игры России.
Об этом сообщили в правительстве Карелии.
Для участия надо отправить портфолио по следующим номинациям:
– Сольное народное пение (возрастная группа 14-19 лет, 20-25 лет);
– Эстрадное пение (сольное исполнение, возрастная группа 18-25 лет);
– Современная хореография (сольное и групповое исполнение, возрастная группа 14-21 год);
– Тележурналистика (возрастная группа 19-25 лет);
– Фотография (возрастная группа 20-24 года).
Подать заявки до 27 февраля можно здесь.
Дельфийские игры России появились в 1999 году. Они направлены на выявление и поддержку одаренной творческой молодежи.
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