Региональный отборочный тур всероссийского конкурса творческой молодежи стартовал в Карелии

Началась регистрация на отборочный тур XXII молодежных Дельфийских игры России.

Об этом сообщили в правительстве Карелии.

Для участия надо отправить портфолио по следующим номинациям:



– Сольное народное пение (возрастная группа 14-19 лет, 20-25 лет);

– Эстрадное пение (сольное исполнение, возрастная группа 18-25 лет);

– Современная хореография (сольное и групповое исполнение, возрастная группа 14-21 год);

– Тележурналистика (возрастная группа 19-25 лет);

– Фотография (возрастная группа 20-24 года).



Подать заявки до 27 февраля можно здесь.

Дельфийские игры России появились в 1999 году. Они направлены на выявление и поддержку одаренной творческой молодежи.