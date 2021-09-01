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Регистрация бизнеса без визита в налоговую теперь доступна более чем в 5700 офисах Сбера

Новости. Общество
09:30, 03 Сентября 2021
фото: © Сбербанк

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Сбербанк расширил количество отделений где стал достпупен сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта (РБиДОС) клиентам малого и микробизнеса.

Сервис регистрации бизнеса и дистанционного открытия счёта (РБиДОС) стал доступен клиентам малого и микробизнеса более чем в 5770 отделениях Сбера по всей России. Об этом в ходе Восточного экономического форума сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

На территории Северо-Запада сервис доступен в 562 офисах Сбербанка. РБиДОС (предоставляется банком и компанией «Деловая среда», входящей в экосистему Сбера) позволяет бесплатно и без посещения налоговой зарегистрировать ИП или ООО с одним учредителем и открыть расчётный счёт дистанционно, без визита в банк. Сделать это можно двумя способами:

  • самостоятельно онлайн — потребуется паспорт РФ, номер СНИЛС, биометрический загранпаспорт и смартфон с функцией NFC;
  • в офисе банка — сотрудник Сбера поможет клиенту заполнить все данные и получить электронную подпись, а также проконсультирует по банковским продуктам для старта и развития бизнеса (биометрический загранпаспорт и смартфон с функцией NFC в таком случае не понадобятся).

Мы развиваем сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия счёта уже на протяжении трёх лет, и благодаря отстройке процессов внутри банка и плотному взаимодействию с ФНС России нам удалось свести к нулю все бюрократические формальности. С момента запуска через сервис зарегистрировало бизнес более 213 тысяч предпринимателей, из них пятая часть сделала это, обратившись в офисы банка. Это связано с тем, что не у всех клиентов есть биометрический паспорт, кроме того, многим по-прежнему важно живое общение и возможность получить консультацию и помощь специалиста банка. Именно поэтому мы расширяем количество офисов банка, в которых предоставляется эта услуга, более чем до 5700 отделений. При этом неважно, открывает клиент ИП или ООО онлайн или в офисе Сбера, государственная пошлина за регистрацию бизнеса и комиссия за открытие счёта не взимаются, так что сервис не просто удобный, но и бесплатный», отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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