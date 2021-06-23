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Регоператор нашел опасные лампы на контейнерной площадке в центре Петрозаводска

Новости. Происшествия
15:38, 24 Июня 2021
фото: © «Автоспецтранс»

Сотрудники «Автоспецтранса» обнаружили на проспекте Ленина старые ртутьсодержащие лампы.

Отработанные ртутьсодержащие лампы были обнаружены в минувшую среду, 23 июня, работниками регоператора во время вызова ТКО с контейнерной площадки на Ленина, 5. С большой долей вероятности можно утверждать, что принесли их туда не жители близлежащих домов, а сотрудники одной из организаций, чей офис находится неподалёку, сообщили в пресс-службе «Автоспецтранса».

Представители регоператора будут обращаться в надзорные органы, администрацию Петрозаводска и Минприроды Карелии для принятия мер в отношении нарушителей.   

В «Автоспецтрансе напомнили, что старые ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы отнесены к 1-му (высокому) классу опасности.  После использования их нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры и размещать на полигонах ТКО, а необходимо собирать, транспортировать и обезвреживать отдельно.  По новым правилам управляющие компании, ТСЖ и ЖСК должны организовать в многоквартирных домах места для сбора и накопления ртутьсодержащих ламп. Если оборудовать место для накопления у дома нет возможности, то этим должны заняться органы местного самоуправления. В случае если на месте сбора и накопления ламп произойдет утечка ртути, нести ответственность, обезвреживать и очищать территорию или помещение будет управляющая организация, ТСЖ или ЖСК.

Ранее блогер в Карелии показал свалку мусора, которую устроили в лесу жители деревни, отрезанной от цивилизации.

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Комментарии

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Изя
2021-06-24 15:48:22
Не понял , Автоспецтранс уборочная организация или контрольно-надзорная .?? кир . поясни ))) :)
asusls
2021-06-24 16:03:10
Изя, дядя Петя - ты дурак?
Изя
2021-06-24 16:05:53
asusls, чо то былр , суслик ???)))
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