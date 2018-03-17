Рейсы Петрозаводск-Симферополь будут субсидироваться

Воздушные перевозки пассажиров из Петрозаводска в Симферополь и обратно включены в список воздушных направлений, которые будут субсидироваться из федерального бюджета.

По данным Минтранса России, в настоящее время проводится работа по организации в 2018 году пассажирских перевозок воздушным транспортом по маршруту Петрозаводск - Котлас - Архангельск, который может быть включен в перечень субсидируемых маршрутов.

Выполнение авиарейсов планируется с 12 июня по 31 августа текущего года, с частотой выполнения полетов - 2 раза в неделю (всего 24 рейса).

"В перечень субсидируемых маршрутов уже включен маршрут Петрозаводск - Симферополь - Петрозаводск", - отметили в пресс-службе министерства.