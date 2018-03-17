Рейсы Петрозаводск-Симферополь будут субсидироваться

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Воздушные перевозки пассажиров из Петрозаводска в Симферополь и обратно включены в список воздушных направлений, которые будут субсидироваться из федерального бюджета.
По данным Минтранса России, в настоящее время проводится работа по организации в 2018 году пассажирских перевозок воздушным транспортом по маршруту Петрозаводск - Котлас - Архангельск, который может быть включен в перечень субсидируемых маршрутов.
Выполнение авиарейсов планируется с 12 июня по 31 августа текущего года, с частотой выполнения полетов - 2 раза в неделю (всего 24 рейса).
"В перечень субсидируемых маршрутов уже включен маршрут Петрозаводск - Симферополь - Петрозаводск", - отметили в пресс-службе министерства.
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