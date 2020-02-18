Река в поселке Карелии вышла из берегов

В поселке Ладва Прионежского района возникла угроза подтопления, сообщили в ЕДД Прионежья.

Как сообщается в паблике поселка Ладва, в связи с прогнозируемым неустойчивым характером погоды и продолжающимися процессами зажорообразования в ближайшие трое суток ожидается дальнейший подъем уровня воды реке Ивина впослеке Ладва.

"Возможны подтопления! – предупреждают местных жителей. - В случае возникновения подтопления сообщать в ЕДДС Прионежского района по тел. 57-84-42, 8 900 463 00 73".

В ЕДДС Прионежского района "Столице на Онего" рассказали, что контролируют ситуацию, на место затора выехали сотрудники МЧС.

Ранее спасатели разогнали лед и пресекли подтопление моста в центре Петрозаводска.