Реклама медицинского аппарата в Карелии может быть недостоверной, считают в УФАС

Экспертный совет по рекламе при антимонопольной службе Карелии усмотрел признаки нарушений в рекламе медицинского аппарата "Алмаг -01", которая демонстрировалась в эфире регионального телевидения.

Экспертиза проводилась в связи с возбуждением УФАС дела о нарушении законодательства о рекламе в отношении АО "Елатомский приборный завод", который выпускает "Алмаг -01".

Эксперты единогласно пришли к следующим выводам, подтверждающим подозрения УФАС.

Рассматриваемая реклама может создавать впечатление, что с возрастом у любого человека могут возникать проблемы с суставами (артрит, артроз, остеохондроз), пишут "Вести Карелии".

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