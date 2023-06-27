Реконструкция теплотрассы в центре Петрозаводска ведется в рамках подготовки к строительству жилого дома

Земляные работы по перекладке теплотрассы на улице Герцена согласованы и производятся в ходе подготовки к строительству многоквартирного жилого дома, сообщил «Столице на Онего» застройщик.

Как выяснила «Столица на Онего», скоро на улице Герцена в Петрозаводске начнется строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями и подземной парковкой. Он будет располагаться по адресу: Петрозаводск, ул. Герцена, 32. В рамках реализации этого проекта производятся работы по выносу теплотрассы из зоны застройки. Разрешение на осуществление земляных работ и строительство жилого здания получено специализированным застройщиком «Дом на Герцена».





Как пояснил «Столице на Онего» застройщик, работы по созданию нового участка теплотрассы, снабжающей рядом стоящие многоквартирные жилые дома, ведутся на земельном участке, отделяющем перспективную строительную площадку и здание по адресу пр. Ленина, д. 24а. Перекладка теплотрассы согласована с тепловыми сетями, представителями тепловых сетей системно осуществляется надзор. Мониторинг работ также ведет региональное Управление по охране объектов культурного наследия.





Процесс перекладки теплотрассы связан с запланированным отключением горячего водоснабжения домов и вскоре завершится. Для подключения новой теплотрассы будет использован колодец на улице Герцена, в связи с чем будут производится земляные работы, на которые застройщиком получено соответствующее разрешение. Ориентировочная дата окончания и приемки работ — 07.07. 2023 года.