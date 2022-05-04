Рекордное число жителей Петрозаводска приняли участие в акции «Бессмертный полк»

В шествии «Бессмертный полк», которое состоялось сегодня в Петрозаводске, участвовали более 20 тыс. человек.

В целом по Карелии количество участников достигло 40 тыс.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Акция „Бессмертный полк“ уже давно стала одним из главных событий и символов Дня Победы. Ее миссия — сохранить память о подвигах наших предков во время Великой Отечественной войны. Последние два года из-за пандемии коронавируса и антиковидных ограничений шествие проводилось онлайн в сети интернет. В этом году акция вновь прошла в традиционном очном формате, к ней присоединились все города и районы республики», — говорится в сообщении.

В Петрозаводске колонна прошла обычным маршрутом — от площади Ленина к площади Кирова по проспекту Карла Маркса. Участники пришли целыми семьями — дети, внуки, правнуки и праправнуки тех, кто воевал за Великую Победу и отстаивал независимость страны.

Глава Карелии Артур Парфенчиков принял участие в шествии со своей супругой. Он пронес в «Бессмертном полку» портрет деда Антона Осиповича Парфенчикова.

«Наша история — это история наших дедов, бабушек. Они действительно герои. Сегодня я несу портрет моего деда, который с 1941 года воевал в партизанском отряде, пускал под откос фашистские поезда. К сожалению, в 1944 году он пропал без вести в ходе одной из операций, и где его могила, до сих пор неизвестно», — рассказал глава республики.

Присоединиться к акции «Бессмертный полк» можно было также в онлайн-формате, загрузив портрет своего Героя на единый сайт https://www.polkrf.ru/.