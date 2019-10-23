Рекордное падение спроса на бензин зафиксировано в России

В России в 2019 году зафиксировано рекордное за четыре года падение спроса на бензин.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные исследовательской группы "Петромаркет" и агентства "Аналитика товарных рынков".

По словам гендиректора "Петромаркета" Ивана Хомутова, слабый спрос на бензин можно объяснить прежде всего снижением потребительской активности россиян. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".