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Ректор ПетрГУ поздравил Элиссана Шандаловича с переизбранием на должность Председателя парламента Карелии

Новости. Общество
17:16, 06 Октября 2021
фото: © ПетрГУ

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Руководитель Петрозаводского государственного университета Анатолий Воронин выразил надежду на то, что плодотворное сотрудничество опорного вуза с парламентом будет продолжено.

«Уверен, Ваши знания, опыт, авторитет и талант руководителя помогут Вам в решении задач по законодательному обеспечению социально-экономического развития региона, эффективному использованию его потенциала на благо жителей», - говорится в тексте поздравления.

«Рад возможности выразить Вам личную признательность за совместную работу. Чрезвычайно ценю наши добрые отношения, взаимопонимание. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Петрозаводским государственным университетом, опорным вузом Республики Карелия, будет и впредь конструктивным и плодотворным», - отметил Анатолий Воронин.

Ректор ПетрГУ пожелал Элиссану Шандаловичу крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых достижений в работе на ответственном государственном посту.

Напомним, 6 октября депутаты Законодательного собрания Республики Карелия VII созыва на первом заседании избрали Элиссана Шандаловича председателем карельского парламента. Приоритетными направлениями в работе нового VII созыва депутатов Законодательного собрания Карелии станут развитие экономики, поддержка семей и социальной сферы - здравоохранения и образования.

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