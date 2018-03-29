Ректор российского вуза попросил единороссов "заранее предупреждать", если их дети соберутся в вуз

Ректор Уральского государственного экономического университета и член президиума политсовета свердловского отделения "Единой России" Яков Силин обратился к однопартийцам с просьбой заранее предупредить его, если их родственники захотят поступить в вуз.

Объявление он сделал в четверг на заседании регионального политсовета, передает Znak.com.

"Объявление-просьба-обращение. Впереди окончание школы, что касается тех, кто хочет поступить: племянники, дети — я должен знать заранее. Надеюсь, все всё понимают. Я говорю серьезно: иногда приходят в июне, почти. Все всё слышали", — заговорщицки обратился он к коллегам.

После заседания Яков Силин объяснил, что сделал сообщение однопартийцам исключительно в информационных целях.

"Конечно, исключительно в информативном. А то потом начинают задавать вопросы, когда вся информация прошла, когда надо подавать документы и делать это уже поздно. Сейчас в воскресенье в трех-четырех вузах день открытых дверей был параллельно. Кто-то успел в одно место прийти, а сюда не успели", — прокомментировал он.