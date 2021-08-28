Религиозная «Армия спасения» привела детей к карельским спасателям

Религиозная христианская организация «Армия спасения» решила познакомить с работой МЧС участников детского лагеря, который она ежегодно организует в Карелии.

Об этом сообщили в региональном МЧС.

Для участников летнего лагеря — детей из неблагополучных семей - провели экскурсию в Музейно-выставочном центре МЧС в Петрозаводске.

Им рассказали об истории пожарной охраны, особенностях профессии пожарного-спасателя, современных средствах обнаружения и тушения пожаров. основных причинах пожаров и правилах поведения в чрезвычайных ситуациях.