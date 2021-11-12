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Ремонт 29 улиц Петрозаводска завершится до конца года

Новости. Общество
08:05, 12 Ноября 2021
фото: Петросовет

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Сегодня и. о. председателя Петросовета Павел Петров, глава города Владимир Любарский и депутат Законодательного Собрания РК Алексей Хейфиц провели совместное выездное совещание, посвященное результатам работы по ремонту дорог в карельской столице.

По словам Павла Петрова, по нацпроекту «Безопасные и качественные автодороги» в 2021 году компания-подрядчик «АБЗ-Дорстрой» выполняет в городе беспрецедентный объем работ. В  течение одного сезона фактически был реализован двухлетний муниципальный контракт.

«Выполнение этого важного условия позволяет нам надеяться, что в дальнейшем Петрозаводск сможет получить дополнительные федеральные средства на ремонт городских улиц в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В настоящее время замена асфальта завершается. На данный момент ремонт полностью закончен на 24 из 29 запланированных улиц, работы на оставшихся объектах вступили в финальную стадию», — рассказал и. о. председателя Петросовета.

Один из пяти объектов, где дорожные строители завершают ремонт — Октябрьский проспект. Ранее в рамках депутатского контроля был выявлен ряд недочетов, которые подрядчику предстоит устранить до начала приёмки.

«В текущем году, учитывая солидный перечень работ, мы вновь постарались особое внимание уделить контролю качества. За деятельностью подрядчика на всех этапах осуществлялся постоянный контроль и депутатов, и общественных контролёров. Со своей стороны при выявлении недочетов мы вместе с жителями оперативно реагировали, высказывали свои замечания и предложения. Например, на Октябрьском проспекте, остановке в районе улицы Мелентьевой, новые бордюры были установлены выше существующих нормативов на 5-6 см., что создавало большие неудобства для пассажиров. По обращению депутатов на сегодняшний день данный недочет устранен», — сообщил Павел Петров.

Он также указал представителям подрядчика на необходимость провести благоустройство территорий — убрать элементы водоналивных ограждений, оставшиеся после дорожных работ, в некоторых местах выровнять грунт на газонах, примыкающих к проезжей части, выполнить прочистку люков колодцев.

На сегодняшний день «АБЗ-Дорстрой» также завершает ремонт улиц Маршала Мерецкова, Ленинградская, Балтийская и Луначарского.  Если позволят погодные условия, полностью закончить ремонт на объектах подрядчик планирует уже в этом году.

«Петросовет продолжает отслеживать дальнейший ход реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» в городе, — добавил Павел Петров.

 

 

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