Ремонт дороги в поселке Карелии обещают завершить до середины октября

Компания «ВАД» начала работы в поселке Кварцитный Прионежского района.

В рамках нацпрограммы «Безопасные качественные дороги» подрядчик ЗАО «ВАД» начал активные работы в поселке Кварцитный, сообщили в Минтрансе Карелии.

«На сегодняшний день подрядчик приступил к укладке асфальта. Выполнены работы по устройству слоя основания из щебеночно — песчаной смеси на 74%, выполнена замена отдельных звеньев труб на 100%», — говорится в сообщении министерства.

Работы подрядчик планирует завершить этой осенью — до середины октября.

Ранее сообщалось, в Карелии ремонт трассы «Машезеро-Шапшезеро» затянулся из-за риска просадки дороги.