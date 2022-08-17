В Карелии ремонт трассы «Машезеро-Шапшезеро» затянулся из-за риска просадки дороги

Минтранс республики объяснил, почему ремонт дороги «Машезеро-Шапшезеро» не будет завершен вовремя.

В настоящее время рабочие компании «Технострой» положили асфальт на участке протяжённостью 1,5 км. Речь идет о фрагменте трассы, идущей от пересечения с автодорогой «Лососинное — Машезеро». При этом общая протяженность дороги «Машезеро-Шапшезеро», которую предстоит отремонтировать, достигает 7,5 км. Дальнейший ремонт магистрали приостановлен из-за необходимости производить дополнительные работы. Об этом информирует Минтранс Карелии.

«В ходе выполнения работ по ремонту на остальном участке протяжённостью 6 км была выявлена необходимость выполнения дополнительных работ по выторфовке, не предусмотренных проектной документацией по ремонту. Толщина вновь выявленного слоя торфа оказалась незначительной (0,5 — 1 м), поэтому эти участки не были обнаружены в процессе инженерных изысканий. Во время отсыпки и уплотнения были обнаружены слабонесущие и недренирующие грунты-супеси пылеватые, которые стали продавливаться в процессе уплотнения», — говорится в сообщении министерства.

Рабочие были вынуждены приостановить свою деятельность, поскольку насыпь стала оседать.

«На участках дороги, где были выполнены работы по выторфовке (местами толщина торфа составляла до 7 метров) за полгода произошла осадка насыпи на 15-20 см. Для предотвращения осадки уже новой дорожной одежды дальнейшие работы были приостановлены. В связи с этим, для продолжения работ по возведению дорожной одежды, необходимо дождаться уплотнения насыпи, что возможно только после зимнего периода», — заявили в Минтрансе.

Управление автомобильных дорог совместно с компанией «Технострой» производят работы по содержанию участков дорог, находящихся в стадии ремонта, путем устранения просадок в покрытии и профилирования проезжей части с добавлением материала.

Ремонтные работы будут выполнены в 2023 году, обещают в министерстве. Финансовые средства на выполнение дополнительных работ зарезервированы.

В апреле 2021 года сообщалось о начале работ на дорогах «Машезеро — Шапшезеро», «Шапшезеро — Лососинное» и «Лососинное — Петрозаводск» в Прионежском районе.