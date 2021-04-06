Начался ремонт убитых дорог к дачам под Петрозаводском

Дорожники приступили к работам на дорогах "Машезеро – Шапшезеро", "Шапшезеро – Лососинное" и "Лососинное – Петрозаводск" в Прионежском районе.

Как пишут в официальном паблике правительства республики, сейчас на популярных дачных маршрутах рабочие расчищают полосы отвода, а на дорогах "Лососинное – Машезеро" и "Машезеро – Шапшезеро" также меняют водопропускные трубы. Во второй декаде апреля на последних двух участках начнут снимать старый асфальт.

В правительстве напомнили, в этом году по нацпроекту в Карелии планируется привести в порядок 200 километров автодорог регионального значения и 15 километров автомобильных дорог в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что в Карелии слоями износа защитят 135 км федеральных дорог.