В Карелии слоями износа защитят 135 км федеральных дорог

Основной объем работ придется на трассу Р-21 "Кола", в том числе речь идет о подъездах к Беломорску и Кеми, принятых в федеральную собственность летом 2020 года, сообщили в управлении автодороги "Кола".

Мера позволит обеспечить безопасность дорожного движения до выполнения капитальных ремонтов на этих объектах.

Чтобы устранить неровности и иные недостатки асфальтобетонного покрытия на подъездах выполнят фрезерование верхнего слоя дорожного покрытия, устройство выравнивающего защитного слоев из битумоминеральной смеси, отремонтируют обочины путем их отсыпки. Указанный вид работ – временная мера, поскольку в данных случаях необходимы капитальные ремонты с полной заменой дорожного основания и устройством современной инфраструктуры. Для этого в 2021-2022 гг. будет разработана соответствующая проектная документация.

Аналогичные работы выполнят еще на четырех участках автодороги Р-21 "Кола": с 909 по 929 км в Кемском районе, с 1021 по 1040 и с 1051 по 1071 км в Лоухском районе, с 312 по 335 км в Олонецком районе. Тем же способом обновят 62 км автодороги А-119 Вологда - Медвежьегорск — автомобильная дорога Р-21 "Кола" с 403 по 464 км в Пудожском районе.

Устройство защитного слоя позволяет восстановить транспортно-эксплуатационные характеристики дорожной одежды: заполняет небольшие трещины и пустоты, устраняет колейность, обеспечивает необходимое сцепление, стойкость к воздействиям окружающей среды и герметичность дорожной одежды.