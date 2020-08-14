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Ремонт лестницы у Екатерининской церкви в Петрозаводске пообещали завершить к началу сентября

Новости. Общество
12:40, 15 Августа 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Подрядчик обязуется завершить ремонт лестницы на улице Вольной в начале сентября, сообщили в администрации Петрозаводска.

В ходе выездного совещания на объекте представители подрядной организации сообщили главе Петрозаводска, что планируют сдать лестницу в сентябре. Работы на этом объекте необходимо было завершить еще до начала июля. Ирина Мирошник поручила обеспечить проход пешеходов не позднее Дня знаний.

За нарушение сроков ООО "Свой дом" будет оштрафовано. Подрядчику начислен штраф за ненадлежащее исполнение процедуры предоставления документации. 

В настоящее время этот этап работ завершен, вскоре начнется облицовка ступеней гранитными плитами, установка аппарелей для маломобильных групп населения.

Ранее сообщалось, что подрядная организация не только затянула сроки реконструкции лестницы у Екатерининской церкви, но и выполнила работы некачественно.

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