Ремонт платформы завершился на железнодорожном вокзале Петрозаводска

Завершен ремонт высокой платформы №1 железнодорожного вокзала города Петрозаводска, сообщает ОЖД.

"На платформе смонтированы четыре световых информационных табло, которые работают в тестовом режиме. Платформа и территория перед вокзалом вымощены брусчаткой, сделано новое бетонное основание для ограждения газонов", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в рамках ремонтной программы было дополнительно высажено 137 кустов туй, а также установлены скамьи.

На территории вокзала продолжается благоустройство газонов с укладкой гранитной плитки бордюрного ограждения, также ведутся строительно-монтажные работы в здании билетно-багажного центра и реставрационные работы в здании вокзала.