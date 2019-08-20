Ремонт платформы завершился на железнодорожном вокзале Петрозаводска

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Завершен ремонт высокой платформы №1 железнодорожного вокзала города Петрозаводска, сообщает ОЖД.
"На платформе смонтированы четыре световых информационных табло, которые работают в тестовом режиме. Платформа и территория перед вокзалом вымощены брусчаткой, сделано новое бетонное основание для ограждения газонов", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в рамках ремонтной программы было дополнительно высажено 137 кустов туй, а также установлены скамьи.
На территории вокзала продолжается благоустройство газонов с укладкой гранитной плитки бордюрного ограждения, также ведутся строительно-монтажные работы в здании билетно-багажного центра и реставрационные работы в здании вокзала.
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