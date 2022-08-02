Ремонт помещений суоярвской спортшколы завершен в Карелии

В Суоярвской спортивной школе отремонтированы помещения для занятий воспитанников.

В оперативном управлении Суоярвской спортивной школы находятся физкультурно-оздоровительный комплекс, бассейн и лыжная база. В школе проведен ремонт. Об этом сообщил глава Минобразования и спорта республики Роман Голубев.

«На сегодняшний день завершили ремонт в бассейне: осуществлён косметический ремонт галереи, лестничного пролета и спортивного зала, частично отремонтирована кровля. В ФОКе заменили двери, а также произвели частичный ремонт кровли и водосточной трубы. На лыжной базе выполнили косметический ремонт спортивного зала, раздевалок, а также привели в порядок крыльцо», — заявило Голубев.

В спортивной школе занимается более 340 воспитанников на отделениях спортивной гимнастики, лыжных гонок, спортивных игр (футбол, баскетбол), бокса, самбо, пауэрлифтинга и плавания.

Ранее сообщалось, что в Карелии восстанавливают спортшколу, где учились Лариса Лазутина и Евгения Медведева.