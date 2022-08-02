В Карелии восстанавливают спортшколу, где учились Лариса Лазутина и Евгения Медведева

Минспорта делает ремонт на лыжной базе Спортивной школы олимпийского резерва Кондопоги.

Глава Минспорта Карелии Роман Голубев рассказал о ремонте школы на своей странице в соцсети.

«Это одна из старейших спортшкол республики. В 1951 году учреждение приняло первых спортсменов: 105 мальчиков и девочек на отделения спортивной гимнастики, лыжных гонок и конькобежного спорта. Знаменитые воспитанницы школы — наши прославленные олимпийские чемпионки по лыжным гонкам Лариса Лазутина и Евгения Медведева. Сегодня в школе занимается более 370 ребят на отделениях лыжных гонок и футбола», — рассказал Министр образования и спорта Карелии.

По словам Романа Голубева, на ремонт учреждения была выделена субсидия из республиканского бюджета. На эти деньги в школе уже заменили окна и двери, отремонтировали кровлю, ремонтируются внутренние помещения.

«В ближайшее время будет восстановлено водоснабжение. В последние годы в Спортшколе была привозная вода, что доставляло неудобства, как профессиональным спортсменам, так и любителям», — уточнил глава Минспорта.

Ремонт школы планируется завершить в сентябре, пока же воспитанники не теряют времени, тренируясь на спорткомплексе «Курган» в Петрозаводске.