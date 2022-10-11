Ремонт противотуберкулезного диспансера в Петрозаводске собираются завершить до конца года

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков подтвердил планы закончить до конца года ремонт Республиканского противотуберкулёзного диспансера в Петрозаводске.

Об этом глава Минздрава написал на своей странице Вконтакте.

По его словам, уже закончен ремонт отделения лёгочного туберкулёза на втором этаже, и на 75% отремонтирован первый этаж.

«Остальные помещения будут сданы до конца 2022 года. Отмечу, что палаты, в которых есть душ и санузел, рассчитаны на пребывание троих пациентов», — сообщил Охлопков.

По его словам, ремонт полностью финансируется из бюджета Карелии.