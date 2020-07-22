Решение о продлении льготной ипотеки под 6,5% примут осенью

Благодаря льготной ипотеке под 6,5 процентов число заёмщиков выросло с апреля по июнь на 31 процент.

Об этом сегодня сказал во время выступления в Госдуме председатель правительства Михаил Мишустин, пишет "Парламентская газета".

Премьер-министр отметил, что льготная программа стала системным решением. "К апрелю на 30 процентов упали ипотечные кредиты, которые люди не могли взять, ещё и пандемия добавилась. И когда ввели в действие 6,5 процентов, сразу же на 31 процент к июню выросло количество заёмщков", — цитирует издание Мишустина.

Бюджетные расходы на программу составили 33 миллиарда рублей, и это дало возможность выдать ипотеку примерно на 277 миллиардов рублей, сообщил Мишустин.

"Считаю важным направлением продолжение снижения ставки. Но это непростая ситуация, всё зависит от экономики. На сегодняшний день многие людей хотят такую ипотеку. И мы осенью будем принимать финальное решение по продолжению и условиям, на которых будем предоставлять такую кредитную программу", — сказал премьер, отвечая на вопрос депутата от ЛДПР Максима Власова о возможности продлении льготной ипотеки.

Льготная ипотека, часть процентов по которой компенсирует государство, действует до 1 ноября 2020 года. Заёмщику она выдаётся под 6,5 годовых на весь период кредитования. Первый взнос должен быть не меньше 20 процентов стоимости приобретаемого жилья.

Ранее в ходе отчета глава кабмина отметил, что в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента годовых выдано кредитов на сумму свыше 205 млрд рублей. "В апреле текущего года запустили программу льготной ипотеки по ставке 6,5 процента. Это одна из самых успешных антикризисных мер. Выдано 80 тысяч кредитов на сумму свыше 205 миллиардов рублей", — сказал Мишустин.

Премьер отметил, что видя востребованность этой программы, власти увеличили лимит кредита по ней до шести миллионов рублей, а для жителей Москвы и Подмосковья, Санкт- Петербурга и Ленинградской области — вдвое больше.