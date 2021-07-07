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«Решение о вакцинации может быть только индивидуальным»

Новости. Общество
16:25, 08 Июля 2021
фото: © EPA-EFE/BIONTECH SE

Нехватка аргументов для убеждения жителей Карелии добровольно привиться от коронавируса стала одной из причин введения в республике «обязательной вакцинации для отдельных групп населения».

Такое мнение высказал в статье «Вакцинация как вопрос веры» журналист «Столицы на Онего» Валерий Поташов.

«Как следует из просочившихся в прессу данных карельского Минздрава, в июне количество привитых жителей региона, которые заболели коронавирусом, превысило 350 человек (всего инфицированных оказалось около 2,4 тысячи человек), а это для республики не такая уж маленькая цифра. И хотя министерские чиновники утверждают, что у вакцинированных болезнь протекает в легкой форме, история с привитым настоятелем Валаамского монастыря, который заразился ковидом и оказался госпитализирован в Москве с высокой температурой, давлением и «адской головной болью», свидетельствует о том, что прививка отнюдь не является гарантированной защитой от коронавируса, а течение болезни весьма индивидуально. Собственно, поэтому, как мне представляется, и решение о вакцинации может быть только индивидуальным», – пишет журналист.

Читайте полностью в рубрике «Личное мнение».

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