«Решение о закрытии принимается легко, поспешно и без большого сожаления»

Бывший директор Центра поморской культуры в Беломорске Ольга Степанова высказала свое мнение о реорганизации бюджетного учреждения.

«Управленцы администрации Беломорского района, те, кто инициировал это предложение, не стояли у истоков создания центра. Все они оказались во власти, когда центр уже крепко «стоял на ногах» и на протяжении нескольких лет подряд прочно имел славу как лучший этнокультурный центр Карелии и как единственный на Северо-Западе Центр поморской культуры. Видимо, поэтому решение о его закрытии принимается так легко, поспешно и без большого сожаления, как это читается из комментариев лиц, ответственных за состояние сферы культуры», – считает Ольга Степанова, которая возглавляла центр в течение девяти лет.



Бывший руководитель центра напомнила, что он был создан еще в 1996 году по инициативе руководителя Поморского народного хора Виктора Васильева, как структурное подразделение детской музыкальной школы, и у центра поначалу не было статуса юридического лица, как самостоятельного учреждения. Эта необходимость постепенно назревала, поскольку, как отметила Ольга Степанова, «наряду с богатейшим фольклорно-песенным наследием Поморского народного хора, требовалось также развивать другие направления традиционной культуры».

Для того, чтобы учреждение «зазвучало» по-новому; чтобы участвовать в грантовых конкурсах, получая финансовую и экспертную поддержку; чтобы сохранить и развивать уникальный этнографический ресурс, было принято решение о придании Центру поморской культуры статуса юридического лица. Однако сейчас администрация Беломорского района решила объединить центр с районным краеведческим музеем «Беломорские петроглифы».



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