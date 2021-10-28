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«Решение о закрытии принимается легко, поспешно и без большого сожаления»

Новости. Общество
11:48, 28 Октября 2021
фото: © Ольга Степанова / ВК

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Бывший директор Центра поморской культуры в Беломорске Ольга Степанова высказала свое мнение о реорганизации бюджетного учреждения.

«Управленцы администрации Беломорского района, те, кто инициировал это предложение, не стояли у истоков создания центра. Все они оказались во власти, когда центр уже крепко «стоял на ногах» и на протяжении нескольких лет подряд прочно имел славу как лучший этнокультурный центр Карелии и как единственный на Северо-Западе Центр поморской культуры. Видимо, поэтому решение о его закрытии принимается так легко, поспешно и без большого сожаления, как это читается из комментариев лиц, ответственных за состояние сферы культуры», – считает Ольга Степанова, которая возглавляла центр в течение девяти лет.  

Бывший руководитель центра напомнила, что он был создан еще в 1996 году по инициативе руководителя Поморского народного хора Виктора Васильева, как структурное подразделение детской музыкальной школы, и у центра поначалу не было статуса юридического лица, как самостоятельного учреждения. Эта необходимость постепенно назревала, поскольку, как отметила Ольга Степанова, «наряду с богатейшим фольклорно-песенным наследием Поморского народного хора, требовалось также развивать другие направления традиционной культуры».

Для того, чтобы учреждение «зазвучало» по-новому; чтобы участвовать в грантовых конкурсах, получая финансовую и экспертную поддержку; чтобы сохранить и развивать уникальный этнографический ресурс, было принято решение о придании Центру поморской культуры статуса юридического лица. Однако сейчас администрация Беломорского района решила объединить центр с районным краеведческим музеем «Беломорские петроглифы».

Читайте полностью в рубрике «Личное мнение»

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Комментарии

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топка
2021-10-28 13:12:53
Вася и офф "на рубль дороже". Не смешите моего кота. Все люди примерно одинаковы.
Изя
2021-10-28 13:04:52
Когда мозгов нет , решения принимаются быстро , ибо последствий принятых решений мозги просто оценить не могут )))
топка
2021-10-28 12:45:26
Ещё бы! Деньги на платья из Москвы получали. :)
лишьбыпротив
2021-10-28 12:45:12
Надо срочно составить питицию в ООН и отправить с экспертом.
Вася
2021-10-28 12:28:37
Передайте товарищу Сталину - произошла чудовищная ошибка!
Off
2021-10-28 12:08:58
А что вы хотели ? Чего еще ждать от власти педроссов ? Тут на домик в Европе ,денег не хватает ..а вы с тут ..с плясками и песнями ...
Изя
2021-10-28 13:05:58
Off, едросы и пиндосы - кошмар росссеи ))) :)
Off
2021-10-28 13:08:43
Изя, точно ! Пиндороссы . )))
Изя
2021-10-28 13:20:38
Off, пиндосы это начальники и хозяева едросов , если что , с интересами и капиталом на западе )))
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