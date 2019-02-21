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Новости. Политика
09:15, 21 Февраля 2019
фото: пресс-служба Петросовета

"Решения прямого действия" потребуют конструктивной и усиленной работы властей всех уровней”

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Председатель Петрозаводского городского Совета Геннадий Боднарчук прокомментировал Послание Президента Российской Федерации Владимира Путина.

"В этом году в своем выступлении Владимир Путин сделал упор на внутреннюю политику страны, в первую очередь, на проблемы социальной сферы: демографии, здравоохранения, образования, - отметил Геннадий Боднарчук. - В центре внимания - вопросы социальной поддержки всех слоев населения. Президент обозначил их как “решения прямого действия”. Это конкретный пакет мер, направленных на рост благосостояния россиян: повышение прожиточного минимума, доступность ипотеки, налоговые послабления, перерасчет пенсий, внедрение на всей территории страны практики “социальных контрактов” для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Реализация этих решений будет способствовать увеличению доходов жителей.

Особый акцент Владимир Путин сделал на необходимость поддержки семей с детьми. В числе предложений: увеличение пособий по уходу за детьми-инвалидами, повышение планки выплат на детей до двух прожиточных минимумов семьи, освобождение многодетных семей от налога на земельные участки до 6 соток. В качестве дополнительной меры поддержки многодетных семей - целевые средства из федерального бюджета в размере 450 000 рублей на погашение ипотечных кредитов. Отдельно обозначена задача к 2021 году полностью обеспечить всех детей до 3 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях. Для Петрозаводска - это одна из наиболее острых проблем на протяжении нескольких десятилетий.

Безусловно, для исполнения “решений прямого действия”, озвученных президентом, потребуется конструктивная и усиленная работа властей всех уровней.

Отдельно Президент остановился на раскрытии потенциала территорий, повышении инвестиционного климата в регионах, развитии бизнеса, экологической безопасности. 

Очень важно, что Послание содержит конкретные направления действий. Это, в первую очередь, реализация на всей территории страны национальных проектов, в основе которых - запросы россиян. Неслучайно Владимир Путин подчеркнул, что каждый житель, каждая семья ждут реальных позитивных изменений уже сегодня. Задачи, поставленные Президентом в Послании, станут ориентиром для дальнейшей работы всех регионов и муниципалитетов, в том числе и для Петрозаводска".

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