Решетову оставили под арестом

Верховный суд Карелии оставил под стражей бывшего директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову.

Напомним, в октябре горсуд Петрозаводска продлил подсудимой Решетовой срок ареста на три месяца - до 7 февраля 2019 года. Бывший директор лагеря оспорила это решение в Верховном суде Карелии.

"Решение оставлено без изменения", - сказали "Столице на Онего" в суде.

Решетовой предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Напомним, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Сямозеро" на лодках попали в шторм на водоеме. В результате лодки перевернулись и затонули, погибли 14 детей.