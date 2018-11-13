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Новости. Криминал
09:50, 13 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Решетову оставили под арестом

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Верховный суд Карелии оставил под стражей бывшего директора ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову.

Напомним, в октябре горсуд Петрозаводска продлил подсудимой Решетовой срок ареста на три месяца - до 7 февраля 2019 года. Бывший директор лагеря оспорила это решение в Верховном суде Карелии.

"Решение оставлено без изменения", - сказали "Столице на Онего" в суде.

Решетовой предъявлено обвинение по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") и ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности").

Напомним, 18 июня участники детского оздоровительного лагеря "Сямозеро" на лодках попали в шторм на водоеме. В результате лодки перевернулись и затонули, погибли 14 детей.

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