Респонденты "Столицы на Онего" ничего не слышали про деятельность уполномоченного по правам человека в Карелии

Участники опроса "Столицы на Онего" оценили деятельность Ларисы Бойченко на посту уполномоченного по правам человека в Карелии.

В преддверии отчета о деятельности уполномоченного по правам человека в Карелии, который Лариса Бойченко зачитает сегодня перед депутатами, "Столица на Онего" провела опрос, попросив читателей оценить работу омбудсмена республики.

В результате в опросе приняли участие 714 человек, большинство из которых – 309 (43%) ответили, что ничего не слышали про деятельность уполномоченного, чуть меньшее количество респондентов – 203 (28%) считают, что Лариса Бойченко не защищает права жителей Карелии, на третьей месте находится ответ: в нынешней политической ситуации должность уполномоченного совершенно бесполезна – такой ответ дали 162 участника опроса (22%).

И 39 (5%) респондентов выбрали вариант, что Лариса Бойченко – настоящий защитник прав человека.