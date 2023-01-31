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Карелия вошла в тройку лучших субъектов России по развитию территориального общественного самоуправления

Новости. Общество
12:58, 20 Февраля 2023
фото: © Правительство Карелии

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ТОСы  Муезерского и Олонецкого районов стали победителями и призерами в различных номинациях.

Как сообщили в региональном правительстве, 17 февраля в Москве делегация от Карелии во главе с заместителем главы республики по внутренней политике Игорем Корсаковым приняла участие в общем собрании Общенациональной Ассоциации территориального общественного самоуправлени. Здесь состоялась церемония награждения победителей  Всероссийского конкурса «Лучшая практика ТОС» 2022 года.

Ранее на расширенном заседании Правления Общенациональной Ассоциации ТОС были подведены итоги Четвертого Всероссийского конкурса  «Лучшая практика ТОС 2022 года».  Всего на конкурс было подано 172 заявки из различных регионов  нашей страны.

Среди  победителей  и призеров — ТОСы из Карелии. В номинации «Межпоколенческие связи»  ТОС «Гимолы» Суккозерского сельского поселения Муезерского района  занял 1 место. В номинации «Местные художественные промыслы, культурные инициативы, развитие туризма» у ТОСа «Доброта» Коткозерского сельского поселения Олонецкого района — 3 место.

В номинации  «Формирование здорового образа жизни, физическая культура и спорт» 4 место занял ТОС «Urgilan hieru» — деревня  Юргелица Мегрегского сельского поселения Олонецкого района. В номинации «Комплексное развитие территорий» на 5 месте ТОС «А4» из Петрозаводска.

Ассоциацией «Развитие ТОС в Республике Карелия»  также была подготовлена и направлена по номинации «Лучший субъект Российской Федерации» конкурсная заявка, где  регион занял почетное  третье место.

Пятилетний опыт организации и работы ТОС в  республике показывает, что многое на малой родине зависит от самих жителей. Деятельность, осуществляемая карельскими ТОСами, разнообразна — это и благоустройство придомовых и общественных территорий, организация праздников и спортивных мероприятий, работа кружков, помощь одиноким гражданам, взаимодействие с правоохранительными и пожарными службами. ТОСы являются активными участниками проектной деятельности, самостоятельно реализуют собственные инициативы, а власть им помогает.  На сегодняшний день в Карелии зарегистрировано 519 ТОС.

Многие проекты ТОС направлены на развитие территорий, на благоустройство отдельных мест, создание качественной и необходимой для граждан социальной инфраструктуры. С 2018 года, когда программа господдержки ТОС начала работать, реализовано 558 проектов.

Благодарность землякам за неравнодушие высказал на своей странице в социальной сети глава региона Артур Парфенчиков:

— Благодарю всех земляков, кто принимает активное участие в преображении наших городов и поселков. С 2018 года при государственной поддержке в Карелии реализовано уже более 500 проектов. А это новые детские площадки, благоустроенные дворы, скверы, парки, отремонтированные дороги и т. д. Неслучайно наша Ассоциация по развитию ТОС принесла республике 3 место в номинации «Лучший субъект Российской Федерации».

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