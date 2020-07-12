Реставраторы из Карелии заново собрали Варваринскую церковь XVII столетия

Объект культуры федерального значения был раскатан на бревна и брошен в нескольких заонежских деревнях.

Год назад "Столица на Онего" рассказывала о бедственном положении уникального памятника деревянной архитектуры – Варваринской церкви XVII столетия, которая была раскатана на бревна для реставрации и брошена в нескольких заонежских деревнях. Спустя год журналист Валерий Поташов снова побывал на реставрационной площадке и убедился, что архитектурно-реставрационному центру "Заонежье", который был привлечен к спасению памятника, удалось собрать храм, хотя многие уже считали его потерянным.

Читайте репортаж с реставрации в рубрике "Обществоведение".