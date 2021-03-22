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Реставрация дома-памятника вблизи острова Кижи в Карелии продолжится за 11,6 млн рублей

Новости. Общество
12:39, 23 Марта 2021
фото: Сайт музея "Кижи" (kizhi.karelia.ru)
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Музей-заповедник "Кижи" объявил электронный аукцион на проведение работ по реставрации исторической постройки "Дом жилой Серова" в деревне Дудниково.

Информация об электронном аукционе на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия регионального значения "Дом жилой Серова (1874 г.)" размещена на портале госуслуг.

Заказчиком работ выступает музей-заповедник "Кижи". Максимальная цена контракта составляет 11 млн 669 тыс. рублей. Источником финансирования служат средства субсидии из федерального бюджета.

Дом богатого крестьянина Тита Степановича Серова был  построен в 1874 году. Он располагается в старинной деревне Дудниково вблизи острова Кижи. В населенном пункте в летний период живут сотрудники музея-заповедника.

Дом-памятник Серова представляет архитектурную, музейную, историческую ценность. В настоящее время ведётся реставрация этого объекта, сообщает сайт музея "Кижи".

Прежде в доме Серова проживали музейные сотрудники, которых затем расселили из-за плохого состояния постройки и необходимости ее реставрации.

Как информирует сайт музея, в настоящее время на объекте ведутся реставрационные работы. Предполагается, что в дальнейшем в доме Серова вновь должны поселиться музейные работники.

Так, по информации официального сайта музея "Кижи", на этот год были "запланированы работы по устройству декоративного убранства, восстановлению крыльца, взвоза и устройству настила кровли".

"Для приспособления памятника для современного использования в 2022 году дом будет оборудован сетями инженерно-технического обеспечения: электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, отопления, телефонизации, телевидения, заземления, молниезащиты, охранно-пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре и управления эвакуацией. В 2023 году дом Тита Серова вновь откроет двери для жильцов — сотрудников музея", - сообщают в музее-заповеднике "Кижи".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-03-23 13:08:19
Мужичонку раскулачили или сам в комиссары подался ?
David .
2021-03-23 13:00:15
Новострой "по-мотивам" у них реставрацией зовется.
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